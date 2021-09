Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sur le départ ? Cette annonce de taille sur l’avenir de QSI !

Publié le 15 septembre 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que le Mondial au Qatar se rapproche à grands pas, certaines personnes s’interrogent sur l’avenir du Paris Saint-Germain. Journaliste au New York Times, Tariq Panja n’écarte aucun scénario.

Après plusieurs années de galère sous Colony Capital, le PSG est passé dans une nouvelle ère à l’été 2011 avec l’arrivée des Qataris à sa tête. Depuis, le club de la capitale a écrit quelques-unes des plus belles pages de son histoire et apparaît aujourd’hui comme un mastodonte du football européen, avec la présence notamment de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi dans ses rangs. Un projet permettant au Qatar de promouvoir le Mondial organisé sur ses terres en décembre 2022, un événement qui se rapproche à grands pas et qui amène certains observateurs à s’interroger sur l’avenir du PSG.

« Difficile de savoir ce qui va se passer après le Mondial 2022 »