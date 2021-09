Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur le choix du Qatar avec Kylian Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 11h45 par T.M.

Malgré les folies du Real Madrid cet été, le PSG n’a pas souhaité lâcher Kylian Mbappé. Et pour cause…

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a retenu toute l’attention. Ne souhaitant pas prolonger avec le PSG, il voulait ainsi forcer la main à son club pour s’en aller et rejoindre le Real Madrid. Florentino Pérez était d’ailleurs prêt à faire des folies, allant jusqu’à 220M€ pour certains, pour recruter le Français. Malgré ces offres folles, le PSG n’a pas cédé et a retenu Mbappé. Un choix dangereux puisque l’été prochain, le champion du monde pourrait s’en aller librement et ainsi ne rien rapporter au club de la capitale. Mais cela ne devrait pas être un problème.

« L’argent n’est pas une contrainte »