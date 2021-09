Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 220M€ pour Mbappé ? La réponse tombe !

Publié le 16 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Selon certains, dans les dernières heures du mercato, le Real Madrid aurait proposé plus de 220M€ pour Kylian Mbappé. Toutefois, à en croire Leonardo, cela ne serait pas le cas.

Tout au long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Finalement, le Français est resté au PSG, mais le Real Madrid s’est activé pour tenter de le recruter. Et Florentino Pérez aurait été prêt à faire des folies au point même d’envisager de faire de Mbappé le joueur le plus cher de l’histoire. En effet, à quelques heures de la clôture du marché des transferts, il était annoncé que les Merengue étaient prêts à offrir plus de 220M€.

« La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée »