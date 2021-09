Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau crack allemand dans le viseur de Joan Laporta ?

Publié le 16 septembre 2021 à 10h30 par H.G.

En quête de renforts offensif, le FC Barcelone suivrait depuis quelques années un joueur qui évolue au RB Salzbourg.

Depuis 2017, le secteur offensif du FC Barcelone est en grand chantier. En effet, le club catalan n’a jamais réussi à remplacer Neymar, parti au PSG après quatre saisons en Liga. Et après les départs d’Antoine Griezmann et de Leo Messi cet été, le Barça doit penser à enrôler de nouveaux joueurs dans ce secteur malgré les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero cet été. Et c’est dans cette optique que le FC Barcelone suivrait avec attention un joueur du RB Salzbourg, qui plus est de longue date.

Le Barça suit Karim Adeyemi, mais…