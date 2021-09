Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est frustré de son départ de Barcelone !

Publié le 16 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il soit heureux au PSG comme Guillem Balague l’a assuré ces dernières heures, Lionel Messi n’aurait pas bien pris le fait de ne pas pouvoir rester au FC Barcelone comme il le souhaitait.

Au terme d’un feuilleton rocambolesque de près d’une année, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone pour le PSG quelques semaines après l’expiration de son contrat le 30 juin dernier. Au retour de ses vacances à Ibiza le 4 août dernier, l’ex-capitaine du Barça pensait encore pouvoir renouveler son contrat comme il en était question avec la nouvelle direction du FC Barcelone présidée par Joan Laporta depuis le printemps dernier. Finalement, en raison des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, Lionel Messi a dû quitter le club afin de signer au PSG. Et bien qu’il soit très heureux d’arborer la tunique du Paris Saint-Germain, Messi regretterait de ne pas avoir pu réaliser son idée initiale : rester au Barça .

« Il est frustré de ne pas avoir fait ce qu'il voulait faire »