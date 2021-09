Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joli coup estival de Sampaoli est totalement validé !

Publié le 16 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, pour renforcer l’OM, Jorge Sampaoli est notamment parti chercher Luan Peres à Santos. Un renfort qui fait déjà l’unanimité.

Les changements ont été nombreux à l’OM durant le dernier mercato estival. En effet, Pablo Longoria a multiplié les recrues pour Jorge Sampaoli, qui a également eu son mot à dire sur ce recrutement. Cela a notamment été le cas pour Luan Peres. A la recherche d’un renfort en défense centrale, l’entraîneur de l’OM a été à l’origine de l’arrivée du Brésilien, un joueur qu’il connait très bien puisque c’est lui qui l’avait déjà recruté à Santos. Sampaoli et Luan Peres se retrouvent donc désormais sur la Canebière et pour le moment, cela fonctionne très bien.

« On a l'impression qu'il est là depuis un moment »