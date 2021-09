Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius, Fati... La sortie improbable de Tebas sur Neymar et Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

Alors que la Liga a vu filer plusieurs stars ces dernières saisons, Javier Tebas se dit déçu mais refuse de dramatiser la situation.

Considéré comme l'un des plus grands championnats du monde, La Liga a toutefois vu filer de très grands noms en seulement quelques saisons. En 2017, le PSG a levé la clause libératoire de Neymar pour 222M€ tandis que l'été suivant, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour s'engager avec la Juventus. Le coup de grâce est arrivé cet été avec le départ de Lionel Messi qui a signé libre au PSG. Entre temps, des entraîneurs de renom ont également quitté le championnat espagnol à l'image de José Mourinho et Pep Guardiola. Javier Tebas déplore cette situation, mais rappelle qu'avec Ansu Fati et Vinicius Junior, La Liga a plusieurs des meilleurs jeunes joueurs du monde.

«Entre Ansu Fati et Vinicius Junior, nous allons passer un bon moment»