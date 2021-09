Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s'attaque à un crack européen !

Publié le 15 septembre 2021 à 15h00 par D.M.

Selon un journaliste russe, le FC Barcelone serait très intéressé par Arsen Zakharyan, âgé seulement de 18 ans et qui évolue au Dinamo Moscou.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone est parvenu, malgré tout, à se renforcer lors du dernier mercato estival en recrutant des joueurs gratuitement comme Memphis Depay, Eric Garcia ou encore Sergio Agüero. Pour redresser la barre, le club catalan serait prêt à faire des économies. Autrement dit, la formation blaugrana pourrait se concentrer sur le recrutement de joueurs libres, ou alors sur des opportunités. Et à en croire la presse russe, le FC Barcelone serait prêt à recruter un prometteur milieu de terrain.

Le FC Barcelone sur les traces d'une pépite du Dinamo Moscou ?