Mercato - Barcelone : Ce terrible constat sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est envolé vers Paris cet été pour signer au PSG. Alors que le Barça a été corrigé par le Bayern ce mardi soir en Ligue des Champions, Karl-Heinz Rummenigge a estimé que le club catalan avait perdu son âme en laissant filer La Pulga.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi était parti pour prolonger avec le FC Barcelone cet été. Toutefois, les choses se sont compliquées pour le club catalan, qui n'a finalement pas pu renouveler le bail de la star argentine. Conscient de la situation, le PSG a profité de l'aubaine, et en seulement quelques jours, Leonardo a bouclé la signature de Lionel Messi. Pour son premier rendez-vous de Ligue des Champions sans La Pulga , le FC Barcelone a été surclassé par le Bayern (0-3). Et à en croire Karl-Heinz Rummenigge, le Barça a perdu « son âme » en cédant Lionel Messi.

«Avec le départ de Messi, le FC Barcelone a été dépouillé de l'âme de son jeu»