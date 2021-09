Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour l’héritier de Messi !

Publié le 16 septembre 2021 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’Ansu Fati sera libre de tout contrat en fin de saison, le FC Barcelone devrait rapidement être approché par son agent Jorge Mendes pour discuter d’une prolongation.

Le FC Barcelone voudrait éviter à nouveau un départ libre de tout contrat d’un joueur que le club souhaite conserver comme c’était le cas avec Lionel Messi cet été. Héritier du numéro 10 de la star du PSG, Ansu Fati se trouvera libre de tout contrat si sa situation contractuelle restait inchangée. Président du FC Barcelone, Joan Laporta espérerait pouvoir rapidement remédier à ce problème d’autant plus qu’il n’aurait pas à convaincre Ansu Fati qu’une prolongation est la meilleure chose pour lui puisque selon Mundo Deportivo , l’ailier du Barça serait déjà convaincu de vouloir poursuivre en Catalogne.

Jorge Mendes va rencontrer le Barça pour Fati dans les prochaines heures !