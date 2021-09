Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation à 10M€ qui pourrait sauver Koeman !

Publié le 16 septembre 2021 à 11h00 par A.M.

Bien que Joan Laporta semble avoir l'envie de se séparer de Ronald Koeman, les problèmes économiques du Barça rendent impossibles le licenciement du Néerlandais.

La crise couve déjà du côté du FC Barcelone. Et pour cause, Ronald Koeman se retrouve dans une situation plus que délicate. Sa relation avec Joan Laporta s'est clairement détériorée ces derniers jours à la sortie d'un été plus que mouvementé sur le marché des transferts, avec notamment le départ de Lionel Messi. Et l'humiliation subie par le Barça pour son entrée en lice en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-3) n'a pas du tout arrangé la situation de Ronald Koeman, bien au contraire.

Le Barça ne peut pas payer le licenciement de Koeman