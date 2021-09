Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Erling Haaland sur son avenir ?

Publié le 16 septembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland a fait passer un message pour le moins troublant sur son avenir au Borussia Dortmund.

Le contrat de Kylian Mbappé courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Leonardo doit déjà de pencher sur la probable succession de l’attaquant français. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin août, déjà deux pistes ont été activées par la direction du PSG pour l’après-Mbappé : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Et ce dernier semble d’ailleurs avoir déjà la tête ailleurs…

Haaland est très sceptique…