Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une énorme nouvelle pour Haaland !

Publié le 15 septembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours incertain, le PSG reste à l'affût pour Erling Braut Haaland. Et cela tombe bien puisque le Borussia Dortmund se prépare déjà à la succession du buteur norvégien dont le départ prend forme.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison. Il faut dire que le Real Madrid est passé à l'attaque cet été en faisant trois offres au club parisien pour son attaquant. La première de 160M€ a été rapidement refusée par le PSG, ce qui a poussé les Madrilènes à revenir à la charge en offrant 170M€ + 10M€, mais là encore cela n'a pas été suffisant. Une ultime offensive à 200M€ aurait même été repoussée par les Parisiens. Mais si Kylian Mbappé est resté cette saison, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Nul doute que le Real Madrid reviendra à la charge. Une situation qui pousse le PSG à se préparer à un départ de son Champion du monde. Et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Leonardo a déjà son plan de vol pour remplacer Kylian Mbappé. Et dans ce cas de figure, la priorité du PSG en 2022 sera de recruter Erling Haaland dont les intérêts sont gérés par un certain Mino Raiola, très proche du directeur sportif parisien.

Le Borussia cherche le successeur d'Haaland