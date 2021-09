Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Saint-Étienne pose ses conditions pour la vente du club !

Publié le 16 septembre 2021 à 10h10 par Th.B.

Comme le président du directoire Roland Romeyer l’a confié, ça chauffe pour la vente de l’ASSE. Cependant, le maire de Saint-Étienne ne veut pas que le club soit vendu si le futur acheteur ne présente pas un projet sérieux.

À défaut d’avoir réalisé un mercato estival susceptible d’engendrer des commentaires et de faire couler de l’encre dans les médias, l’ASSE fait parler d’elle en raison de sa potentielle et imminente vente selon Daniel Riolo. Le chroniqueur de RMC a d’ailleurs récemment fait savoir que rien n’avait encore été officialisé en raison de la volonté de Bernard Caïazzo de conserver son siège à la LFP. Président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer a pour sa part révélé que les discussions vont bon train tout en dévoilant son désir de voir tout le processus de vente bouclé pour la fin de l’année civile. Gaël Perdriau a souligné à quel point il laissait les dirigeants prendre la décision qu’ils jugeront bonne pour le club stéphanois. Néanmoins, le maire de Saint-Étienne attend une chose précise de futurs propriétaires de l’ASSE.

La Mairie de Saint-Étienne demande des acheteurs sérieux avec un vrai projet !