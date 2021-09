Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ en Premier League se confirme pour Leonardo !

Publié le 16 septembre 2021 à 7h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Antonio Rüdiger tarde à trouver un accord avec Chelsea pour sa prolongation, incitant les Blues à se pencher dès à présent sur sa succession.

Où évoluera Antonio Rüdiger la saison prochaine ? À 28 ans, le défenseur allemand est à un tournant de sa carrière puisque son contrat arrive à terme avec Chelsea. Thomas Tuchel espère conserver son joueur et les discussions ont déjà été entamées entre les différentes parties du dossier, mais un accord tarde à être trouvé, et les nombreuses pistes dont dispose Rüdiger pour son avenir n’arrangent rien. Le PSG, le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich seraient en effet attentifs à sa situation, de quoi faire craindre le pire à Chelsea.

Chelsea anticipe le départ de Rüdiger