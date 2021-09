Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo a déjà pris une décision pour son avenir !

Publié le 16 septembre 2021 à 0h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger ne manque pas de prétendants. Le PSG serait notamment attentif à sa situation à Chelsea, mais l’international allemand ne souhaite pas se précipiter pour son avenir.

Alors qu’il enchaîne les bonnes prestations avec Chelsea, Antonio Rüdiger risque d’animer le marché dans les prochains mois. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international allemand serait dans le collimateur du PSG, de la Juventus, du Real Madrid et du Bayern Munich selon les informations de The Telegraph . Une menace de taille pour les Blues, qui souhaitent prolonger leur joueur rapidement. Cependant, les discussions trainent en longueur, de quoi inquiéter le club londonien, et cela ne devrait pas s’arranger.

Rüdiger n’est pas pressé