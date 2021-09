Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’engage dans une bataille colossale pour 2022 !

Publié le 15 septembre 2021 à 22h15 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Antonio Rüdiger apparaît sur la short-list du PSG en vue de la saison prochaine, mais Leonardo n’est pas le seul à s’intéresser à l’international allemand.

Après s’être illustré cet été avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG devrait poursuivre son recrutement de joueurs libres dans les prochains mois. Leonardo aurait déjà coché le nom de Franck Kessié, et la situation d’Antonio Rüdiger retiendrait également l’attention du directeur sportif parisien. Très apprécié par Thomas Tuchel, l’international allemand est toujours dans les petits papiers du PSG à en croire la presse britannique. Le défenseur de 28 ans enchaîne les bonnes prestations avec Chelsea et tarde à trouver un accord avec son club pour prolonger, de quoi susciter de nombreuses convoitises.

La liste des prétendants s’allonge pour Rüdiger