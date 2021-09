Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est dos au mur pour cette piste de Leonardo !

Publié le 15 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel souhaiterait conserver Antonio Rüdiger, courtisé par le PSG, l’entraîneur de Chelsea se trouverait dans l’obligation de doubler le salaire actuel de son défenseur pour qu’il accepte de prolonger son contrat chez les Blues.

À l’image des dossiers Franck Kessié et Paul Pogba sur lesquels Leonardo semblerait garder un oeil attentif en marge du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG continuerait sur sa lancée de recrutement de joueurs libres de tout contrat. Et outre les milieux de terrain du Milan AC et de Manchester United, la direction parisienne élargirait son éventail de possibilités à coût nul avec Antonio Rüdiger. Redevenu indéboulonnable depuis la nomination de Thomas Tuchel à Chelsea, l’international allemand est entré dans l’ultime année de son contrat chez les Blues . Cependant, l’entraîneur de Chelsea ne compterait pas laisser filer Rüdiger.

Chelsea connaîtrait les exigences de Rüdiger pour sa prolongation !