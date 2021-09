Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes est passé à l’action pour cette priorité du Barça !

Publié le 16 septembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Agent d’Ansu Fati, Jorge Mendes se serait entretenu avec son client afin de lui faire part de la volonté du FC Barcelone de prolonger son contrat avec une concession que le numéro 10 du Barça devrait cependant faire.

Héritier du légendaire numéro 10 de Lionel Messi qui s’est envolé pour le PSG cet été, Ansu Fati porte les espoirs d’un grand nombre de socios du FC Barcelone toujours en deuil après le départ du sextuple Ballon d’or. Cependant, alors que Messi est parti libre de tout contrat, Fati voit lui aussi son engagement envers le FC Barcelone arriver à son terme d’ici la fin de la saison. Cependant, le président Joan Laporta et ses dirigeants seraient déjà sur le coup et auraient fait part de leur volonté à l’agent d’Ansu Fati, à savoir Jorge Mendes.

Mendes aurait rencontré Fati pour une prolongation !