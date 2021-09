Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite que l’Europe s’arrache est prête à snober le Barça !

Publié le 16 septembre 2021 à 14h10 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone songerait à Karim Adeyemi, la pépite du RB Salzbourg a cependant ouvert la porte à un retour au Bayern Munich.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président en mars dernier. Et en attestent les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann notamment, le Barça doit continuer de rebâtir l’effectif de Ronald Koeman. Et au vu des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, la dette s’élevant à 1,3Md€, la clé pourrait être les recrutements de futures pépites telles que Karim Adeyemi. L’attaquant allemand de 19 ans qui évolue au RB Salzbourg intéresserait de plusieurs années la cellule de recrutement du FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Cependant, Liverpool serait sur les rangs au même titre que le Bayern Munich. Ce qui compliquerait la tâche du Barça.

« S'ils me faisaient une offre, je pense que je choisirais cette voie »