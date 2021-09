Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une première décision radicale pour la succession de Koeman !

Publié le 16 septembre 2021 à 12h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Ronald Koeman semble plus que jamais menacé, Joan Laporta écarterait toutefois l'hypothèse de le remplacer par Xavi.

Après l'humiliation subie par le FC Barcelone contre le Bayern Munich (0-3), Ronald Koeman semble plus que jamais menacé. D'autant plus que les joueurs qui ont précédé ce match, la relation entre le technicien néerlandais et son président Joan Laporta s'est clairement détériorée. Par conséquent, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas est aujourd'hui sur la sellette. Cependant, sa succession ne s'annonce pas si simple.

Laporta ne veut pas de Xavi