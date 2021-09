Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Koeman ?

Publié le 15 septembre 2021 à 8h30 par A.M.

Après la lourde défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich (0-3), Joan Laporta et Ronald Koeman se sont réunis et le ton serait monté entre les deux hommes. Le technicien néerlandais serait plus que jamais menacé.

Rien ne va plus pour le FC Barcelone. Le club blaugrana entrait en lice en Ligue des Champions mardi soir avec la réception du Bayern Munich. Une rencontre qui rappelle de biens mauvais souvenirs aux Catalans qui s'étaient inclinés 8 à 2 face aux Bavarois lors du Final 8. Le Barça n'a pas vécu une telle débâcle cette fois-ci, mais le résultat était toutefois sans appel puisque le Bayern Munich s'est tranquillement imposé sur la pelouse du Nou Camp (3-0). Une prestation qui ne va pas arranger les affaires de Ronald Koeman.

Réunion tendue entre Laporta et Koeman