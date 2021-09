Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi a tenté une énorme manoeuvre pour bloquer son départ !

Publié le 17 septembre 2021 à 8h30 par T.M.

D’accord pour prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a dû finalement se résoudre à partir. Un départ que le père de l’Argentin a tenté d’empêcher en proposant plusieurs solutions.

A 34 ans, Lionel Messi débute actuellement un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir uniquement connu que le FC Barcelone, le voilà désormais au PSG, retrouvant par la même occasion Neymar. Toutefois, cela n’était pas prévu. Leonardo l’a d’ailleurs expliqué, le plan de Messi était de prolonger au Barça et d’y terminer sa carrière. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu pour le sextuple Ballon d’Or. En effet, bien que La Pulga était d’accord avec Joan Laporta pour signer un nouveau contrat, cela n’a pas pu se faire pour des raisons économiques.

Le père de Messi avait un plan !