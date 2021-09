Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OM n'était pas la seule piste en Ligue 1 pour David Luiz !

Publié le 17 septembre 2021 à 7h45 par T.M.

Cet été, David Luiz avait la possibilité de revenir en Ligue 1 à l’OM. Mais cela n’aurait pas été la seule piste française pour le désormais joueur de Flamengo.

A 34 ans, David Luiz retrouve le Brésil, lui qui s’est engagé avec Flamengo. Toutefois, étant libre, le défenseur central ne manquait pas d’options durant le dernier mercato estival. Il aurait notamment pu retrouver Carlo Ancelotti au Real Madrid, mais il aurait également pu revenir en Ligue 1 après avoir porté le maillot du PSG. Comme révélé par le10sport.com, l’OM lui a offert un contrat de 2 ans, mais selon Globo , David Luiz a refusé pour différentes raisons et ce malgré le pressing de Jorge Sampaoli.

Le LOSC a aussi tenté !