Mercato - Real Madrid : Camavinga est en plein rêve, mais...

Publié le 17 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Encore une fois décisif après son entrée en jeu, Eduardo Camavinga affiche sa joie d'être au Real Madrid, mais Carlo Ancelotti estime qu'il doit encore mieux faire.

Buteur pour sa grande première avec le Real Madrid le week-end dernier, contre le Celta Vigo (5-2), Eduardo Camavinga a encore été décisif mercredi soir. Entré en cours de jeu contre l'Inter Milan, le jeune milieu de terrain français a délivré une passe décisive pour Rodrygo, permettant au Real Madrid de s'imposer (1-0). Après la rencontre, l'ancien Rennais ne cachait pas sa joie : « Pour l’instant, le rêve continue. Après il ne faut pas s’arrêter à ça, on a encore un match dimanche et il faudra remettre ça. (…) On m’a déjà dit que j’avais une bonne étoile, mais après il ne faut pas s’arrêter à ça, c’est le travail au quotidien qui paie ».

Ancelotti prévient Camavinga