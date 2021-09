Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le magnifique geste de Neymar pour Messi !

Publié le 17 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter les coulisses de l'arrivée de Lionel Messi, Leonardo révèle que La Pulga a refusé de récupérer le numéro 10 de Neymar.

Alors que tout semblait bouclé pour sa prolongation au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement rejoint le PSG lors du mois d'août. Et pour cause, le club blaugrana n'était plus en mesure de payer le salaire de La Pulga compte tenu des règles en vigueur en Liga. Le club de la capitale a donc sauté sur l'occasion et Lionel Messi s'est donc officiellement engagé avec le PSG où il a récupéré le numéro 30, celui qu'il avait à ses débuts. Et pourtant, comme le révèle Leonardo, Neymar lui avait proposé son numéro 10.

Messi a refusé le 10 de Neymar