Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un message aux stars du foot !

Publié le 16 septembre 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que le PSG a réussi à attirer de grands noms du football mondial ces dernières années, Leonardo se prononce sur l'attractivité du club de la capitale.

Depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, la stratégie du mercato est très claire, à savoir attirer de grandes stars. Tout a commencé avec Zlatan Ibrahimovic, puis David Beckham, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé et enfin Lionel Messi ont signé avec le club de la capitale qui démontre saison après saison que son attractivité est toujours plus forte. Interrogé à ce sujet, Leonardo s'est prononcé sur la capacité du PSG à attirer de grandes stars.

«Paris est différent»