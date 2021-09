Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il croire à une prolongation de Kylian Mbappé ?

Publié le 16 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le PSG a décidé de conserver Kylian Mbappé et va désormais continuer son forcing pour faire prolonger le Français. Faut-il alors y croire ?

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore très loin d’être terminé. En effet, alors que ce dossier a fait énormément parler durant l’été avec notamment la volonté du Real Madrid de s’offrir le Français, le PSG n’a jamais ouvert la porte. Et si Mbappé est donc resté à Paris, son avenir demeure incertain. Partira-t-il libre l’été prochain ? Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont tout faire pour empêcher cela. Cela fait maintenant plusieurs mois que la direction parisienne s’active pour prolonger le champion du monde. Si cela n’a pas fonctionné pour le moment, on refuse de baisser les bras.

Le PSG y croit toujours !