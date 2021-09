Foot - Mercato

Mercato : Coup de tonnerre pour le prochain club d'Hatem Ben Arfa !

Publié le 16 septembre 2021 à 18h15 par B.C.

Annoncé tout proche de l’Espérance Sportive de Tunis, Hatem Ben Arfa aurait finalement repoussé les avances du club présidé par Hamdi Meddeb.

Où rebondira Hatem Ben Arfa ? Libre depuis la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, l’attaquant de 34 ans est à la recherche d’un nouveau club, mais les offres se font rares. Comme annoncé par le10sport.com, le LOSC a notamment ouvert les discussions avec Ben Arfa cet été, et le contact ne serait pas rompu selon les récentes informations de Foot Mercato . Cependant, Hatem Ben Arfa semblait tout proche d’avoir trouvé son bonheur en ayant entamé les négociations avec l’Espérance Sportive de Tunis. L'homme d'affaires Hamdi Meddeb fait du joueur une priorité, et ce dernier aurait d’ores et déjà passé sa visite médicale. Mais l’arrivée de Ben Arfa en Tunisie semble être désormais de l’histoire ancienne.

Ben Arfa et l’Espérance Sportive de Tunis, ce serait terminé