Mercato - OM : Longoria aurait pu rater ce très joli coup !

Publié le 16 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

Prêté par Schalke 04, Amine Harit a bien failli ne jamais rejoindre l'OM comme le confie le directeur sportif du club allemand Rouven Schröder.

Deux jours après la fermeture du mercato estival, l'OM a annoncé l'arrivée de sa dernière recrue, à savoir Amine Harit. Il faut dire que la masse salariale du club phocéen est encadrée par la DNCG ce qui a retardé l'officialisation du prêt de l'ancien Nantais qui a débarqué en provenance de Schalke 04. En effet, l'OM n'a pas réussi à vendre afin de renflouer ses caisses ce qui a contraint Pablo Longoria à trouver une nouvelle solution. C'est ainsi que plusieurs joueurs du club phocéen ont accepté de baisser leur salaire afin d'équilibrer le comptes de l'OM et permettre à Amine Harit de signer. Directeur sportif de Schalke 04, Rouven Schröder reconnaît qu'il a eu peur que l'opération échoue.

La révélation de Schalke 04 sur l'opération Harit