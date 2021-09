Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L’OM annonce sa dernière recrue !

Publié le 2 septembre 2021 à 15h37 par La rédaction mis à jour le 2 septembre 2021 à 15h43

Ce jeudi, l’OM a enfin officialisé l’arrivée en prêt sans option d’achat d’Amine Harit, le milieu offensif de Schalke 04.

Le joueur s’est déjà entraîné avec l’OM, tout était ficelé, mais il aura fallu attendre que le mercato soit terminé pour l’officialisation. C’est enfin fait, Amine Harit est un joueur de l’Olympique de Marseille. A cause d’une masse salariale trop élevée, Harit n’était pas encore inscrit par la DNCG. Grâce à la baisse de salaire d’Alvaro Gonzalez, Pol Lirola et Leonardo Balerdi, le joueur formé au FC Nantes jouera bel et bien à l’Orange Vélodrome cette saison. Le club phocéen a annoncé la nouvelle ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Amine Harit rejoint l’OM en provenance de Schalke 04 dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.