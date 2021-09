Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme punchline de l’entraîneur d’Haaland sur son avenir !

Publié le 16 septembre 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que le PSG a des vues sur Erling Braut Haaland dans le cadre du potentiel départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Marco Rose a fait savoir qu’il ne comptait pas rester les bras croisés et de témoigner du transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Dans le cas où Kylian Mbappé refusait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, le PSG devrait tenter sa chance dans le dossier Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier. D’ailleurs, en raison de sa clause libératoire fixée à 75M€ et qui pourra être exercée à compter de l’année 2022, le PSG serait contraint de se frotter aux plus grands clubs européens dont le Real Madrid pour l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. À l’occasion du déplacement du BvB à Istanbul pour le premier match de la phase de poules de la Ligue des champions du club de la Ruhr face au Besiktas, Erling Braut Haaland et Jude Bellingham ont tous deux trouvés le chemin des filets afin de sceller la victoire allemande face aux Turcs (2-1). Et à l’issue de la rencontre, Marco Rose a fait savoir qu’il était prêt à tout pour convaincre Haaland de rester et de ce fait, de l’empêcher de rejoindre le PSG.

Marco Rose est prêt à « attacher » Erling Haaland pour qu’il reste à Dortmund !