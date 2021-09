Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nuno Mendes envoie un message après ses grands débuts !

Publié le 16 septembre 2021 à 21h10 par H.G.

Bien que le PSG ait déçu contre le Club Brugge ce mercredi, Nuno Mendes n’a pas caché être heureux d’avoir effectué ses grands débuts en Ligue des champions avec Paris.

Dernier arrivé du mercato estival parisien, Nuno Mendes a été recruté au Sporting dans le cadre d’un prêt payant de 7 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 40 M€. S’il n’a pas encore été titularisé par Mauricio Pochettino, le jeune latéral gauche portugais a déjà pu entrer en jeu à deux reprises, contre Clermont le week-end passé en Ligue 1 et ce mercredi en Ligue des champions face au Club Brugge. Et malgré le match nul 1-1 du PSG sur la pelouse du club belge, Nuno Mendes ne cache pas être heureux d’avoir effectué ses débuts avec l’écurie parisienne en Europe.

« Heureux de jouer pour le PSG »