Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean a vite oublié le PSG...

Publié le 16 septembre 2021 à 20h45 par A.C.

Prêté au Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean a retrouvé son club de formation de la Juventus.

Arrivé sur la pointe des pieds, Moise Kean s’est rapidement fait une place au Paris Saint-Germain. Profitant des nombreuses absences de Mauro Icardi, il a collectionné 41 présences toutes compétitions confondues, marquant notamment 17 buts. Son prêt ne comportait toutefois aucune option d’achat et Kean a donc retrouvé Everton, avec Leonardo qui aurait tout fait cet été pour le récupérer. L’Italien a finalement bien quitté les Toffees , mais pas pour le PSG, puisqu’il a été prêté à son club formateur de la Juventus... cette fois avec une option d’achat s’élevant à près de 20M€.

« Revenir à la Juventus est le meilleur choix que je pouvais faire »