Mercato : Déjà la fin de l’état de grâce pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 16 septembre 2021 à 17h30 par A.C.

L’engouement suscité par le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a été douché par la défaite surprise face aux Young Boys (2-1), en Ligue des Champions.

En Italie, on en est persuadés. Les envies de Cristiano Ronaldo de quitter la Juventus ont comme source les échecs répétés de l’équipe en Ligue des Champions. A 36 ans, le Portugais sait en effet que le temps passe et il semble obsédé par une sixième victoire et pourquoi pas un sixième Ballon d’Or, afin de rattraper son rival Lionel Messi. Il a ainsi chargé Jorge Mendes de lui trouver un club capable de lui offrir tout cela lors du dernier mercato et après avoir discuté avec le Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il a posé ses valises à Manchester United. Un retour qui a fasciné les tabloïds britanniques et surtout les fans des Red Devils , qui ont vécu des années difficiles dernièrement. Avec Cristiano Ronaldo tout change pour Manchester United, qui viserait désormais un titre inespéré en Premier League et d’une Ligue des Champions remportée pour la dernière fois en 2008.

Cristiano Ronaldo seul au monde ?

Les débuts en Premier League ont été idylliques pour Cristiano Ronaldo. Auteur d’un doublé, le Portugais a en effet largement participé à la victoire à domicile de Manchester United face à Newcastle (4-1). En Ligue des Champions toutefois, c’est une autre histoire. Les Red Devils , réduits à onze après l’expulsion d'Aaron Wan-Bissaka, se sont en effet cassés les dents sur les Young Boys pour la première journée de la compétition européenne (2-1) ! Une défaite qui va au-delà du faux pas pour Il Corriere dello Sport , qui a analysé l’impact de Cristiano Ronaldo sur la rencontre. Comme toujours, l’attaquant a été décisif et a marqué le seul but de son équipe, mais après... plus rien. Totalement isolé après l’expulsion, il n’a jamais été mis en bonne position par Paul Pogba ou encore Bruno Fernandes, beaucoup trop bas sur le terrain.

« Si j’étais l’entraîneur, pour être honnête, je lui aurais dit de s’asseoir »