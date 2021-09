Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Cristiano Ronaldo a joué un drôle de tour au Real Madrid et au Barça !

Publié le 16 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

Convoité par le FC Barcelone et le Real Madrid, Bruno Fernandes devrait prolonger à Manchester United, convaincu entre autres par l'arrivée de Cristiano Ronaldo.

Recruté en janvier 2020 en provenance du Sporting pour plus de 60M€, Bruno Fernandes a rapidement faire taire les critiques concernant le prix de son transfert. L'international portugais s'est effectivement imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League et a métamorphosé le milieu de terrain de Manchester United. Des prestations qui auraient même convaincu les Red Devils de le récompenser en lui offrant une belle augmentation de salaire afin d'écarter la menace du Real Madrid et du FC Barcelone.

Bruno Fernandes va prolonger à Manchester United