Mercato : L’énorme surprise de Cristiano Ronaldo pour son retour à Manchester !

Publié le 16 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

De retour à Manchester United après 12 longues années, Cristiano Ronaldo aurait été particulièrement estimant ne plus pouvoir revenir chez les Red Devils.

Alors qu’il lui restait une année sur son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter la Vieille Dame prématurément et de rentrer à ce qu’il peut qualifier de maison, à savoir Manchester United, club qu’il a côtoyé de 2003 à 2009. Et dès son retour à Old Trafford, celui qui est surnommé CR7 a inscrit un doublé en Premier League lors de la réception de Newcastle (4-1) et a ouvert le score en Ligue des champions face aux Young Boys de Berne (1-2). Et tout cela pourrait bien être un rêve devenu réalité pour Ronaldo, qui ne pensait pas pouvoir revenir à Manchester United.

Ronaldo « ne pensait pas » pouvoir retrouver United !