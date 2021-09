Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, Sergio Ramos a pris Lionel Messi sous son aile !

Publié le 16 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Après avoir passé 21 ans à Barcelone, Lionel Messi a posé ses valises à Paris cet été. Devant s’acclimater à un nouvel environnement, l’Argentin peut compter sur un certain Sergio Ramos.

Cet été, la planète football a tremblé à cause de Lionel Messi. Alors que tout le monde pensait que l’Argentin allait prolonger avec le FC Barcelone, cela ne s’est finalement pas fait. Ainsi, après avoir fait toute sa carrière en Catalogne, La Pulga a fait ses valises et c’est au PSG qu’elle a décidé de s’engager. Pour la première fois de sa carrière, Messi porte donc le maillot d’un autre club que le Barça et forcément, il faut s’adapter. Mais à Paris, le sextuple Ballon d’Or n’est pas seul.

D’ennemi à ami !