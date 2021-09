Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue idéale va débarquer pour Sampaoli !

Publié le 16 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Après Bamba Dieng, c’est Mikhayil Ngor Faye qui pourrait débarquer à l’OM en provenance de l’Académie Diambars. Un joueur qui pourrait énormément apporter à Jorge Sampaoli.

Face à l'AS Monaco, l’OM s’en est remis à Bamba Dieng pour s’imposer. Auteur d’un doublé, le buteur sénégalais a fait forte impression. Le pari des Phocéens a donc payé avec celui qui était initialement prêté par l’Académie Diambars. Et cela devrait bien se reproduire à l’avenir. En effet, après Dieng, d’autres joueurs devraient débarquer à l’OM en provenance du Sénégal. Et le prochain pourrait bien se nommer Mikhayil Ngor Faye, défenseur central de 17 ans, très prometteur.

« Je le vois promis à un grand avenir »