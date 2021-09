Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Dieng, Longoria se lance sur les traces d’une autre pépite !

Publié le 15 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Repéré à l’Institut Diambars avec lequel l’OM est partenaire, Bamba Dieng pourrait avoir façonner la route d’une autre pépite du club de Diambars en la personne de Mikael Ngor Faye.

Après six petites apparitions sous le maillot phocéen la saison passée, Bamba Dieng (21 ans) s’est définitivement engagé en faveur de l’OM cet été et a su profiter des absences d’Arkadiusz Milik et de Dimitri Payet samedi dernier pour briller face à l’ASM en inscrivant un doublé. Cette pépite sénégalaise avait débarqué de l’Institut Diambars, club avec lequel l’OM fait affaire grâce à leur partenariat.

L’OM va piocher à Diambars une nouvelle fois !