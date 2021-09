Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario se dessine dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé est dans la dernière année de son contrat au PSG, l’idée de le voir finalement prolonger son contrat semble être envisagée par les deux clubs impliqués dans le dossier.

À moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé était sur le départ du Paris Saint-Germain cet été après quatre saisons passées dans la capitale française. Désireux de rejoindre le Real Madrid qui a formulé pas moins de trois offres, dont une dernière chiffrée à 200 M€, l’attaquant de 22 ans n’a finalement bougé nulle part. Effectivement, le PSG n’a jamais voulu ouvrir la porte à un départ de l’ancien joueur de l’AS Monaco malgré sa situation contractuelle comme l’a expliqué Leonardo dans un entretien accordé à Canal+ ce mardi. En conséquence, Kylian Mbappé honore actuellement la dernière année de son contrat et se dirige droit vers un départ libre. Seulement voilà, le PSG n’a pas encore perdu l’espoir de le voir parapher un nouveau bail, bien au contraire.

Le Real Madrid craint une prolongation, le PSG va tenter le coup