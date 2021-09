Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est bloqué pour l'avenir de Kylian Mbappé...

Publié le 16 septembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Sur Canal Plus, Leonardo s’est exprimé sur la situation de Kylian Mbappe au PSG. Décryptage.

Interrogé au micro de Canal Plus, Leonardo est revenu sur la situation de Kylian Mbappe, en fin de contrat en juin prochain et qui refuse toujours de prolonger : « Kylian représente la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond. Donc quelque chose de profond, tu ne discutes pas comme ça. Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison. On ne l’imagine pas, parce que Kylian représente beaucoup de choses, pas seulement parce qu’il est Français et qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde l’aime bien. Et le joueur est fabuleux. Et après vous pensez à Messi, Neymar et Kylian… ça ce n’est pas une chose qui est pour un an. C’est quelque chose qu’on a envie de vivre, et on va tout essayer ».

Paris ne peut juste rien faire…

A l’analyse, ces propos ne témoignent que d’une chose : Leonardo et le PSG n’ont aucune marge de manœuvre aujourd’hui, aucune prise pour convaincre Mbappe de prolonger, et ce du fait de sa situation contractuelle. Leonardo, dans sa réponse, ne fait en effet que d’exprimer le vœu pieux que son attaquant prolongera, mais concrètement, il ne dit rien. Et c’est logique puisqu’il ne peut rien faire à partir du moment où Mbappe est en fin de contrat et déterminé à signer au Real…