Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Kylian Mbappé n’a pas été vendu…

Publié le 16 septembre 2021 à 15h25 par La rédaction

Dans un entretien accordé à Canal Plus, Leonardo s’est exprimé sur le feuilleton Mbappe du dernier mercato estival. Décryptage.

Dans une interview accordée à Canal+, Leonardo est revenu sur le feuilleton Mbappé, taclant le Real Madrid et glissant des indications claires sur le pourquoi du refus du PSG : « Le fait qu’il reste, c’était la seule nouvelle qui pouvait se passer. On n’a jamais pensé à faire tout ça sans lui. Vous connaissez l’histoire. Honnêtement, on n’était pas content du comportement du Real Madrid. Arrive la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour l’un des meilleurs joueurs au monde… On n’a pas aimé », assure le directeur sportif du PSG avant d'expliquer le refus des offres madrilènes : « Mais honnêtement on n’y a jamais pensé. L’offre n’était pas suffisante de notre point de vue. C’était moins que ce qu’on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Mais je pense qu’on ne peut pas organiser un mercato, organiser une saison, pendant deux, trois, quatre mois et changer tes plans comme ça la dernière semaine. »

Deux raisons majeures…

Lorsque l’on étudie de près les mots de Leonardo, il apporte une explication très claire du pourquoi du refus du PSG, qui confirme ce que le10sport.com avait analysé, à savoir que le club de la capitale n’a pas été en mesure de trouver en si peu de temps un successeur du même calibre que Mbappe, et qu’en conséquence, il a préféré conserver son attaquant. De plus, en critiquant vivement le Real Madrid, il confirme l’autre point qu’avait soulevé le10sport.com, à savoir que le PSG avait aussi souhaité « sanctionner » le club merengue sur son attitude, fomentant un plan avec l’entourage de Kylian Mbappe pour forcer son départ dans la dernière semaine du mois d’août.