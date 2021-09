Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Sampaoli valide le gros recrutement de Longoria !

Publié le 16 septembre 2021 à 7h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a réalisé un recrutement XXL avec une dizaine de joueurs attirés vers l'OM. Présent en conférence de presse ce mercredi, Valentin Rongier a mis en lumière le travail de son président.

Amine Harit, Pol Lirola, William Saliba, Luan Peres, Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi, Gerson ou encore Konrad de la Fuente... Pablo Longoria a frappé très fort lors du dernier mercato estival. Pour renforcer l'effectif de l'OM de Jorge Sampaoli, le président marseillais a bouclé une dizaine d'arrivées cet été. Et d'après Valentin Rongier, Pablo Longoria a fait de très bons choix de recrutement.

«On a plus de joueurs de qualité, ce sera plus facile pour le coach»