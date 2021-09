Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert a failli tomber à l'eau !

Publié le 17 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Officiel deux jours après la fermeture du mercato estival, le prêt d'Amine Harit aurait pu capoter au dernier moment.

Cet été, l'OM a réussi à boucler l'arrivée de 12 renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, le club phocéen a du faire face à des finances difficiles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pour le prêt d'Amine Harit aurait pu capoter puisque le prêt du joueur de Schalke 04 a été officialisé le 2 septembre après que plusieurs joueurs ont accepté de baisser leur salaire. Rouven Schröder, directeur sportif de Schalke 04, revient sur ce feuilleton.

Schalke a eu chaud pour Harit