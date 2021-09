Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tenté le coup avec cette pépite de l’écurie Raiola !

Publié le 17 septembre 2021 à 7h15 par A.C.

Cet été, Pablo Longoria a multiplié les pistes pour offrir le plus de renforts possibles à Jorge Sampaoli.

Au cours de ce mercato estival, Pablo Longoria s’est montré très actif, avec plus d’une dizaine de recrues bouclées pour l’Olympique de Marseille. Il y aurait toutefois pu y avoir plus d’arrivées ! La DNCG a en effet bloqué tout recrutement lors des derniers jours du mercato, exigeant d’abord une ou plusieurs ventes de la part de l’OM. D’ailleurs, le prêt d’Amine Harit a eu besoin d’une dérogation pour pouvoir être validée et désormais de plus en plus d’échecs de Longoria remontent à la surface.

La Juve a soufflé Ihattaren à l’OM et à Nice