Mercato - OM : Pablo Longoria recalé par David Luiz à cause… du PSG ?

Publié le 17 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant remporter des titres et n’ayant certainement pas oublié son passage au PSG, David Luiz a fait le choix de snober l’OM cet été pour rejoindre Flamengo.

Libre de tout contrat pendant depuis juin 2020 et son départ d’Arsenal avant de finalement signer en faveur de Flamengo la semaine dernière, David Luiz a été approché par l’OM. le10sport.com vous révélait d’ailleurs une offre de Pablo Longoria transmise au défenseur brésilien et à son entourage. Cette proposition est restée sans réponse pendant un bon moment avant que Luiz ne décide de revenir au Brésil en signant à Flamengo.

Son passage au PSG l’aurait refroidi