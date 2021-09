Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’en va en guerre pour Haaland…

Publié le 17 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Le Borussia Dortmund voudrait conserver Erling Braut Haaland à l’issue de la saison, l’entraîneur Marco Rose n’étant pas prêt à le laisser filer au PSG ou ailleurs.

Erling Braut Haaland est certes contractuellement lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024. Néanmoins, à l’occasion de la signature de son contrat à l’hiver 2020, son agent Mino Raiola serait parvenu à se mettre d’accord avec les dirigeants du club de la Ruhr pour qu’une clause libératoire de 75M€ soit incluse et puisse être exercée à compter de 2022. Le PSG est sur les rangs comme le10sport.com vous l’a fait savoir le 25 août dans le cas du départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé l’été prochain. Cependant, le Real Madrid, le Bayern Munich et les deux clubs de Manchester seraient également sur les rangs pour Haaland.

Le Borussia prêt à « attacher » Haaland !