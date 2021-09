Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une nouvelle fracassante pour la succession de Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 22h15 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, a lancé un nouvel avertissement aux prétendants de Lautaro Martinez.

Plus le temps passe et plus Kylian Mbappé se rapproche d’un départ. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et sa position ne semble pas avoir bougé, puisqu’il ne souhaiterait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo semble déjà se préparé au pire scénario possible et sur le10sport.com nous vous avons notamment parlé de l’intérêt pour Erling Haaland, le prodige du Borussia Dortmund. Le directeur sportif du PSG aurait toutefois d’autres pistes et l’une d’entre elles mènerait à Lautaro Martinez, qui est devenu le seul véritable patron de l’attaque de l’Inter après le départ de Romelu Lukaku.

« Dans les prochains jours arriveront les signatures, ainsi que l’annonce officielle »