Mercato - OM : L'énorme mise au point de Delort sur l'intérêt de Longoria !

Publié le 17 septembre 2021 à 10h10 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Andy Delort a finalement rejoint l'OGC Nice. Un choix qu'il justifie en mettant au clair sa relation avec le club phocéen.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'est longtemps mis en quête d'un nouvel avant-centre afin de remplacer Dario Benedetto qui a rejoint Elche sous la forme d'un prêt. Il faut dire qu'Arkadiusz Milik est le seul avant-centre de formation à disposition de Jorge Sampaoli, et comme l'international polonais est blessé depuis le début de saison, la situation est délicate. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria a multiplié les pistes cet été et a notamment été très actif dans le dossier Andy Delort. Cependant, l'international algérien a décidé de rejoindre l'OGC Nice alors que l'OM est présenté comme son club de cœur. L'ancien Montpelliérain a ainsi expliqué son choix.

«Je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire»